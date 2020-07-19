Обнародован рейтинг самых криминальных стран Европы и мира: Украина в лидерах

Главное: Украина заняла первое место в рейтинге самых криминальных стран Европы и 47 место в рейтинге самых криминальных стран мира.

Детали: Украина возглавила рейтинг самых криминальных стран. Об этом со ссылкой на портал Numbeo сообщает Страна.

В списке криминальных стран Европы Украины заняла первое место с индексом преступности 48, 84.

Украина потеснила Швецию (47,43) и Францию (47,37), являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы из-за потока мигрантов.

У России — 12 место (40,60).

Самой безопасной европейской страной оказалась Словения (20,95).

Всего в рейтинг попала 41 европейская страна.

В целом, в мировом рейтинге, Украина заняла 47 место, разместившись между Ираном и африканской Ганой.

Самыми опасными в мире стали:

— Венесуэла (84,36),

— Папуа — Новая Гвинея (80,04),

— Южная Африка (77,29).

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