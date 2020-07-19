В Украине рухнуло производство сельхозпродукции

Главное: За первое полугодие 2020 года падение производства сельскохозяйственной продукции составило почти 20%. Основной спад зафиксирован в июне.

Детали: В Украине за первые шесть месяцев 2020 года производство сельскохозяйственной продукции (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Основной спад зафиксирован в июне 2020 года, пишет Корреспондент.

Сельхозпредприятия сократили производства на 26,7%, а хозяйства населения — на 8,4%.

В растениеводстве производство сократилось аж на 56,8%, а в животноводстве лишь на 2,2%.

Интересно, что ранее Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки было поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

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