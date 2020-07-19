У Зеленского появилась «шикарная возможность» подать в отставку

Главное: Петиция с предложением президенту Украины Владимиру Зеленскому уйти в отставку набрала необходимое количество голосов — 25 тысяч.

Детали: Петиция с предложением президенту Украины Владимиру Зеленскому уйти в отставку — после того, как он признался в том, что нарушил закон, не задекларировав часть своего имущества — набрала 25 тысяч голосов. Петиция была зарегистрирована 8 июля.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона! 18 апреля 2019 в программе „Право на власть“ кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон», — говорится в петиции.

Автор петиции также отмечает, что Владимир Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, чем нарушил закон «О противодействии коррупции».

Известный блогер Юрий Ткачёв призвал Зеленского «воспользоваться этой шикарной возможностью сохранить достоинство».

«Шанс войти в историю Украины как спаситель страны он уже потерял. Но ещё осталось возможность остаться в памяти как единственный честный и порядочный президент за всю её новейшую историю», — написал блогер.

«У Зеленского есть десять дней на то, чтобы им воспользоваться», — добавил Юрий Ткачёв.

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