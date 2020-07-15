Украинская журналистика была вынуждена уехать из страны, после того как рассказала о связи неонацистов и Stopfake

Главное: Украинская журналистка Екатерина Сергацкова рассказала о связях между неонацистскими группами и украинской организацией Stopfake, работающей в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. После угроз в свой адрес она покинула Украину.

Детали: Украинская журналистка, редактор издания «Заборона» Екатерина Сергацкова покинула Киев после того, как в ее адрес начали поступать угрозы националистов. Причиной стал материал о связях между ультраправыми и украинскими партнерами социальной сети Facebook.

Как пишет издание Страна со ссылкой на «The Independent», 3 июля в «Забороне» вышел материал, соавтором которого была Сергацкова. В статье описывалась связь между неонацистскими группами и украинской организацией Stopfake, работающей в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. В статье подробно описаны несколько случаев, когда одно из публичных лиц неправительственной организации появлялось рядом с ультраправыми музыкантами, отрицающими Холокост.

Facebook удалил более раннюю статью «Забороны» о крайне правом активисте Денисе Никитине. StopFake отреагировала на обвинения заявлением, в котором говорилось, что организация никогда не блокировала материалы, и, что подобные обвинения — это якобы пророссийский заговор.

Новая статья вызвала бурную реакцию в социальных сетях и среди представителей власти. В субботу националистически настроенный журналист Роман Скрипин опубликовал фото пятилетнего сына Сергацковой и предполагаемое ее место жительства. После этого пользователи Facebook стали публиковать информацию об адресе Сергацковой, а также угрожать ее убить.

После многочисленных жалоб оригинал сообщения в Facebook и комментарии крайне правых активистов были удалены. Но дополнительные агрессивные посты этого же журналиста остаются нетронутыми.

В результате Сергацковой пришлось покинуть украинскую столицу со своей семьей из-за опасений за свою жизнь. Сергацкова сказала, что она сообщила об угрозах полиции, но не ожидает реальной защиты.

«Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько сильно праворадикалы связаны с полицией и службами безопасности?» — сказала Сергацкова.

В тему: Читайте в тему статью «Лживый пропагандистский StopFake».