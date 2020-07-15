Мир возвращается к жизни: в Париже полностью заработала Эйфелева башня

Главное: В Париже после 4 месяца карантина полностью заработала Эйфелева башня — администрация разрешила допуск на самый высокий этаж.

Детали: На Эйфелевой башне возобновилось посещение 3 этажа. Таким образом, конструкция полностью возобновила работу после карантина. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, с 15 июля туристы впервые за 4 месяца могут подняться на самый высокий этаж «визитки» французской столицы.

При этом посетители обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию, на каждом шагу расположены флаконы с антисептиком.

Первые два этажа башни открылись еще 25 июня, но с ограничением на количество посетителей. Кроме того, первое время подняться на второй этаж можно было только пешком. По словам генерального директора управляющей компании Бранко Рюиво, с этого момента за первые выходные было принято 5000 посетителей, за вторые — уже 7000. На прошлый же выходных эта цифра достигла 10 тысяч. Причем, если раньше 80% посетителей составляли иностранные туристы, то теперь 2/3 — жители Франции.

Чтобы привлечь посетителей в условиях пандемии коронавирусной болезни, Эйфелева башня до конца лета сделала скидки для детей до 11 лет и организовала вечера музыки для молодежи по четвергам и пятницам.

Отметим, Эйфелеву башню ежегодно посещают около 7 млн туристов. При этом каждый взрослый посетитель приносит в кассу от 16 до около 20 евро. Таким образом, во время карантина достопримечательность ежемесячно теряла около 9 млн евро потенциальной прибыли.

Эйфелева башня — один из главных символов Парижа. Была построена по проекту Гюстава Эйфеля в 1889 году. Первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Сейчас она считается самой посещаемой платной достопримечательностью мира, а также самой фотографируемой.

В тему: 22 января 2019 года Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за сильных снегопадов, обрушившихся на Париж.