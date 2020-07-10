Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Нас ждет много интересного

Главное: Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Рестарт самого престижного европейского клубного турнира запланирован на 7-8 августа.

Детали: Сегодня, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом передает корреспондент «Фразы» с места событий.

Результаты жеребьевки четвертьфиналов:

Пара 1: «Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия).

Пара 2: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания).

Пара 3: «Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия).

Пара 4: «Аталанта» (Италия) — ПСЖ (Франция).

В полуфиналах победитель пары 1 встретится с победителем пары 3, а победитель пары 2 сыграет с победителем пары 4.

На данный момент известны четыре четвертьфиналиста, еще четыре будут определены в ответных матчах 1/8 финала. Во всех следующих раундах плей-офф команды сыграют по одной встрече.

Расписание матчей:

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала;

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон);

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон);

23 августа: финал (Лиссабон).

В тему: В середине июня исполком УЕФА принял ряд решений по поводу проведения матчей футбольных еврокубков. Серия плей-офф и финал Лиги чемпионов будут сыграны в Португалии, а Лиги Европы ‒ в Германии.