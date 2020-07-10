Составлен список опасных украинских пляжей

Главное: Многие украинские пляжи опасны для людей. Минздрав публикует их список.

Детали: Ряд украинских пляжей признали опасными для купания. Об этом информирует Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что на них были выявлены «отклонения показателей качества воды».

Например, в Киеве небезопасно купаться на пляжах «Пуща-Водица», «Вербный» и «Пуща-Водица» 5-7 линия на реке Горенка. Тут было рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Кроме этого, просят временно закрыть такие пляжи:

- в Донецкой области: городской пляж в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе; также в пробах воды с общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtісus.

- в Запорожской области: пляж «Центральный – левая сторона» в Запорожье, городской пляж «Солнечный» в Энергодаре, пляж «Правый берег» в Запорожье, городской пляж Энергодара.

- в Николаевской области: были обнаружены отклонение от стандарта в пробах морской воды на городском пляже «Чайка» и пляжах «Прибой» и «Стрелка» в Николаеве, на пляже в Первомайске.

- в Одесской области: пляжи «Аркадия», «Дельфин», 13 и 16 станции Большого Фонтана в Одессе.

- в Херсонской области: отклонение от стандарта выявлено в одной пробе речной воды пляжа Новой Каховки.

В тему 9 июля 2020 года сообщалось, что купаться на киевских пляжах опасно для здоровья.

8 июля 2020 года стало известно, что на всех пляжах Одессы найдена кишечная палочка. Купаться там категорически не рекомендуется.