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Священник УПЦ рассказал, почему православным нельзя участвовать в купальских обрядах

Священник УПЦ рассказал, почему православным нельзя участвовать в купальских обрядах

Главное: Тот человек, который участвует в купальских обрядах и гаданиях (а если вы пришли просто посмотреть, то тоже причастны и добровольно отлучаете себя от Христа), попирает Таинство Крещения. Об этом рассказал священник УПЦ Андрей Чиженко.

Детали: Купальские гуляния, какими бы безобидными они ни казались, являются обрядом – древним ритуалом служения языческим славянским богам, а по-православному – бесам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

Он напомнил, что запрет принимать участие в языческих обрядах и всем, что связано с поклонением языческим богам, есть в Десяти заповедях и постановлениях древних соборов.

«И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:1–6).

65-е правило Трулльского Пято-Шестого Собора, созванного в Константинополе в 691–692 гг., документы которого имеют каноническую силу Вселенского Собора, осуждает и запрещает празднование новомесячий возжиганием костров и прыжками через них.

У греков и римлян были подобные славянским купальским обрядам языческие празднества в дни летние (24 июня ст. ст. – 7 июля н. ст.) и зимние (25 декабря ст. ст. и 7 января н. ст.).  

Священник объяснил, что «тот человек, который участвует в купальских обрядах и гаданиях (а если вы пришли просто посмотреть, то тоже причастны и добровольно отлучаете себя от Христа), попирает Таинство Крещения».

Священник объяснил, что лучше делать в этот день православным.

«Православный же христианин должен помнить в этот день об ином христианском празднике – Рождестве Пророка Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна – великого постника и аскета. И нам нужно в этот день Петрова поста приходить в храмы, а не на капища, и уподобляться Иоанну Крестителю в молитве и посте, а не разгулу, объедению и пьянству. И тогда мы будем народом Божиим, а Бог будет нашим Богом. И, как сказано в вышеупомянутых стихах Ветхого Завета человеку, который соблюдает заповеди Божии, Господь сотворит милость до тысячи родов», - подчеркнул иерей Андрей Чиженко.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность участия в празднованиях Ивана Купала.

Тэги: Ивана Купала, новости православия

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