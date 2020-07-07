Стало известно, какие области Украины не готовы к ослаблению карантина

Главное: В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. Большинство из них не соответствуют сразу нескольким критериям Министерства здравоохранения.

Детали: Переход регионов к ослаблению карантина возможен только при соответствии эпидситуации определенным критериям, однако по состоянию на сегодняшний день, 7 июля им не удовлетворяют сразу девять областей. Такие данные обнародовали в Минздраве.

В частности, к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

По сравнению с прошлыми сутками, ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.

В тему: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Украине заразились еще 564 человека. В Минздраве готовятся ко второй волне.