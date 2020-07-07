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Ученые пугают людей новым коронавирусом в ближайшее десятилетие

Ученые пугают людей новым коронавирусом в ближайшее десятилетие

Главное: В ближайшее десятилетие на Земле появится новый коронавирус. Насколько он будет серьезным, пока не понятно.

Детали: Ученые в Сингапуре предсказывают, что в ближайшее десятилетие на планете появится новый коронавирус, который будет передаваться от животного к человеку. Об этом заявил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф, пишет The Straits Times.

«Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса», — заявил Ван Линьф, добавив при этом, что еще не известно, насколько серьезной будет новая вспышка и когда точно это произойдет.

Однако ученые серьезно обеспокоены, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время — в обратном направлении.

При этом, по мнению профессора, опасной является ситуация в Южной Америке, где только в Бразилии количество инфицированных превышает 1,6 млн человек. По его словам, «наиболее пессимистичной выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые живут во многих местах».

В свою очередь заместитель руководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук сообщил, что в настоящее время реальное число инфицированных коронавирусом может быть в 10 раз выше официальных показателей.

«Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов», — сказал он.

В тему: Британский ученый рассказал о свидетельствах того, что коронавирус в спящем виде присутствовал в разных странах Европы и Америки до его проявления в Азии. Проявился он при определенном сочетании природных факторов.

Ученые рассказали о смертельной опасности, которая подстерегает всех зараженных коронавирусом.

Тэги: ученые, общество, здоровье, мир, коронавирус

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