Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 50 тыс. В Минздраве готовятся ко второй волне

Главное: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Украине заразились еще 564 человека. В Минздраве готовятся ко второй волне.

Детали: По данным на утро вторника, 7 июля, в Украине зарегистрировано уже 49 607 случаев заражения Covid-19. Таким образом, прирост новых зараженных за сутки составил 564 человека, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

С начала эпидемии в Украине умерло 1 283 человека, 22 193 пациента выздоровели. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР.

Ситуация по областям выглядит так:

— Винницкая область — 1 979 случаев;

— Волынская область — 2 788 случаев;

— Днепропетровская область — 1 116 случаев;

— Донецкая область — 686 случаев;

— Житомирская область — 1 469 случаев;

— Закарпатская область — 3 458 случаев;

— Запорожская область — 598 случаев;

— Ивано-Франковская область — 2 744 случая;

— Кировоградская область — 663 случая;

— г. Киев — 5 665 случаев;

— Киевская область — 2 809 случаев;

— Львовская область — 6 445 случаев;

— Луганская область — 85 случаев;

— Николаевская область — 461 случай;

— Одесская область — 1 919 случаев;

— Полтавская область — 325 случаев;

— Ровенская область — 4 228 случаев;

— Сумская область — 321 случай;

— Тернопольская область — 2 108 случаев;

— Харьковская область — 2 416 случаев;

— Херсонская область — 196 случаев;

— Хмельницкая область — 842 случая;

— Черновицкая область — 5 032 случая;

— Черкасская область — 678 случаев;

— Черниговская область — 576 случаев.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов утверждает, что страна готова ко второй волне коронавируса.

«Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, и я говорю не только о лабораторных центрах или наличие тест-систем, но и о готовности наших больниц, готовность наших врачей к таким вызовам, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта. На сегодня все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тестов при полной загруженности. Это тот уровень, который мы держим», — отметил Степанов сегодня, 7 июля, на брифинге.

Он уверил, что если где-то возникает проблема, то ведомство «очень быстро» доставляет тест-системы, «чтобы это никоим образом не повлияло на наших граждан».

Степнов добавил, что Минздрав готовится именно ко второй волне.

«Я считаю, что это разумно, когда делаются соответствующие выводы в том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы и подготовиться так, чтобы и медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли оказывать помощь всем, кто в этом нуждается», — подчеркнул глава Минздрава.

О том, что будет вторая волна заболеваний, говорят все чаще. Вирус уже вернулся в Пекин и стал в 10 раз заразнее, чем раньше. По мнению директора Всемирной организации здоровья (ВОЗ) по Европе доктора Ханс Клюге, вторая волна начнется осенью или зимой.

В тему: На утро 6 июля было зафиксировано 543 новых случая коронавируса в Украине. Общее число зараженных выросло до 49 043 человек.