Жертвами аномальной жары в Херсонской области стали два человека

Главное: Жертвами жары в Херсонской области стали два человека. Температура воздуха достигала 40 градусов.

Детали: В последние дни в Херсонской области установилась ужасная жара: воздух прогрелся до плюс 40 градусов. Как сообщают местные СМИ, жертвами такой погоды стали два человека.

Так, от высокой температуры в Белозерском районе в понедельник, 6 июля, умерла 25-летняя девушка, которая работала в поле возле воинской части. Местные жители нашли без сознания, в состоянии агонии. Медики говорят, что она погибла от теплового удара.

Также вчера в комбайне на въезде в село Приморское Голопристанского района нашли 39-летнего мужчину. Врачи заявили, что он скончался от теплового удара.

Синоптики говорят, что страшная жара в Херсонской области (+36-38 сохранится) и во вторник, 7 июля.

Впрочем, в Гидрометцентре обещают, что уже со среды, 8 июля, температура воздуха в области снизится до плюс 27-29.

В тему 7 июля 2020 года сообщалось, что в ближайшие выходные, 11-12 июля, украинцев ждет приятная погода. Дожди ожидаются лишь на западе страны.

6 июля 2020 года стало известно, когда в Украине начнет спадать изнуряющая жара.

1 июня 2020 года мы писали, что в лето в Карпатах началось со снега. Температура воздуха упала до нуля.