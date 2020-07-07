Киевляне выходят на защиту легендарного книжного рынка «Петровка»

Главное: Киевляне собираются на защиту книжного рынка «Петровка». На его месте хотят построить ТРЦ.

Детали: Во вторник, 7 июля, Киевляне выйдут на защиту легендарного книжного рынка «Петровка». Как сообщил лидер общественного объединения «Книжный рынок» Владислав Трубицин у себя в «Фейсбуке», акция «Сохрани книжный рынок» начнется в 14-00 возле магазина «Моя книга» (39 ряд, открытая площадка).

Он рассказал: «Новый владелец земельного участка планирует снести книжный рынок и на его месте построить ТРЦ. И это в то время, как теперь известно, что получение разрешительной документации произошло вследствие ряда неправомерных судебных решений, история которых уходит 2004 года».

Также активист написал: «Прошу всех неравнодушных поддержать наше движение за сохранение книжного рынка как давно известной, логистически доступной и культовой локации».

Координатор акции добавил: «Мы хотим отстоять право территориальной общины распоряжаться земельными участками под объектами социального значения. Сохраним наш книжный рынок как центр интеллектуальной мысли, культовую и историческую локацию столицы, доступного поставщика книжной продукции не только для киевлян, но и для всей страны».

Всех участников акции призвали не забывать о карантине: с собой следует брать маски и перчатки.

В тему 3 июля 2020 года сообщалось, что инициативная группа предпринимателей утверждает, что руководство крупнейшего в Киеве книжного рынка «Петровка» заявило о скором сносе рынка с целью строительства на его месте торгово-развлекательного центра. Активисты намерены требовать отмены приватизации объекта и передачи его в собственность территориальной общины.

Ранее мы составили список книг, в которых предсказана коронавирусная пандемия.