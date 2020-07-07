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Украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные

Украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные

Главное: В ближайшие выходные, 11-12 июля, украинцев ждет приятная погода. Дожди ожидаются лишь на западе страны.

Детали: На грядущие выходные, 11-12 июля, в Украине ожидается приятная малооблачная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что грозовые дожди пройдут лишь в западных областях. На остальной территории страны должно быть сухо.

Жара сохранится на юге и в Крыму, в других областях будет тепло.

Днем обещают плюс 23-31, а ночью будет 12-20 тепла.

В Киеве обещают сухую погоду: днем будет 24-26 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему 6 июля 2020 года сообщалось, что жителей семи сел Львовской области пугают наводнением из-за угрозы прорыва дамбы.

Ранее стало известно, когда в Украине начнет спадать изнуряющая жара.

24 июня 2020 года стало известно, что в Черновицкой области из-за наводнения произошло газовое ЧП.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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