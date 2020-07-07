Украинцам пообещали комфортную погоду на ближайшие выходные

Главное: В ближайшие выходные, 11-12 июля, украинцев ждет приятная погода. Дожди ожидаются лишь на западе страны.

Детали: На грядущие выходные, 11-12 июля, в Украине ожидается приятная малооблачная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что грозовые дожди пройдут лишь в западных областях. На остальной территории страны должно быть сухо.

Жара сохранится на юге и в Крыму, в других областях будет тепло.

Днем обещают плюс 23-31, а ночью будет 12-20 тепла.

В Киеве обещают сухую погоду: днем будет 24-26 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды:

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