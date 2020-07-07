На популярном курорте на Запорожье закрыли базу отдыха после вспышки... не коронавируса

Главное: На Запорожье база отдыха «Днепровские зори» в Кирилловке закрылась после массового отравления отдыхающих. Туристов на базе сейчас нет.

Детали: В Запорожской области на популярном курорте в Кирилловке произошло ЧП. Там закрыли базу отдыха «Днепровские зори» после массового отравления отдыхающих. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Как отметили в ведомстве, у троих детей и одного взрослого обнаружили сальмонеллу, другие лабораторные исследования в работе. Результаты обследований на ротавирусную инфекцию и COVID-19 отрицательные.

«Пищеблок заведения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет», — говорится в сообщении.

В тему: В ноябре 2018 года ученые заявили, что бактерия сальмонеллы, которая «косила», в том числе, и украинцев, начала мутировать и ее уже не берут антибиотики.