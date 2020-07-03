Актер-убийца Михаил Ефремов внезапно заявил о своей невиновности

Главное: Известный российский артист Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, заявил о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Детали: Известного российский актер и любитель пьяной езды Михаил Ефремов считает себя невиновным в аварии, в которой погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

Как передает «Курьер», об этом в интервью телеканалу «Москва 24» заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

При этом он не стал озвучивать причины, побудившие его подзащитного занять столь категорическую позицию по делу.

«Более подробнее ничего пояснять не буду ‒ это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: „Я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — объяснил представитель защиты.

Напомним, 8 июня 56-летний актер театра и кино Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы.

Так, находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

В настоящее время артист находится под домашним арестом, за содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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А 29 июня 2020 года стало известно, как именно Ефремов «убивает время» под домашним арестом.

30 июня 2020 года сообщалось, что в уголовном деле Михаила Ефремова появился новый потерпевший.

Кроме того, выяснилось, сколько водки Михаил Ефремов выпил в день смертельного ДТП.

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