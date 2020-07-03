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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 3 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 3 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 3 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 920 457, смертей ‒ 522 385, а выздоровлений ‒ 5 789 032. В Украине же выявлено 46 763 инфицированных, зарегистрировано 1 212 смертей и 20 558 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 753 754 (смертей ‒ 128 871), Бразилии ‒ 1 496 858 (61 884), России ‒ 666 941 (9 844), Индии ‒ 625 544 (18 213), Перу ‒ 292 004 (10 045), Великобритании ‒ 285 787 (44 216), Чили ‒ 284 541 (5 920), Испании ‒ 250 545 (28 385), Италии ‒ 241 184 (34 833), Мексике ‒ 238 511 (29 189), Иране ‒ 235 429 (11 260), Пакистане ‒ 221 896 (4 551), Франции ‒ 203 640 (29 878), Турции ‒ 202 284 (5 167), Саудовской Аравии ‒ 201 801 (1 802), Германии ‒ 196 759 (9 012), ЮАР ‒ 168 061 (2 844), Бангладеш ‒ 156 391 (1 968), Канаде ‒ 106 654 (8 699), Колумбии ‒ 102 261 (3 650), Катаре ‒ 98 653 (121) и Китае ‒ 84 830 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 1 июля 2020 года стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса.

2 июля 2020 года сообщалось, что в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса.

Отметим также, что 1 июля 2020 года власти Польши отменили обязательный двухнедельный карантин для граждан Украины, прибывающих в страну на самолетах. При этом уточнялось, что «на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина».

Позднее же стало известно, что Польша вернула обязательный карантин для украинцев.

Читайте также статью: «Тонкая, едва уловимая связь коронавируса и Негромайдана в США».

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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