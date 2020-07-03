На месте единственного в своем роде рынка «Петровка» хотят построить очередной ТРЦ

Главное: Инициативная группа предпринимателей утверждает, что руководство крупнейшего в Киеве книжного рынка «Петровка» заявило о скором сносе рынка с целью строительства на его месте торгово-развлекательного центра. Активисты намерены требовать отмены приватизации объекта и передачи его в собственность территориальной общины.

Детали: На месте знаменитого книжного рынка «Петровка» в Киеве его хозяева собираются построить очередной торгово-развлекательный центр. Как утверждает активист Владислав Трубицин на своей странице в Facebook, новый собственник и администрация рынка «кулуарным способом приняли решение о ликвидации рынка „Петровка“ до 1 января 2021 года», несмотря на то, что «недавно была проведена его реконструкция, причем, за средства самих предпринимателей».

«Сегодня дирекция рынка просто поставила предпринимателей перед фактом, что „бульдозеры за день все снесут, и рынка здесь не будет“», — утверждает он, подчеркивая, что инициативная группа намерена доказать незаконность приватизации рынка в 2004 году.

Активисты также объявили о создании общественной организации, которая будет бороться за то, чтобы передать «Петровку» и в собственность местной территориальной общины, и контролировать, чтобы действия новых собственников и администрации рынка не ущемляли интересы предпринимателей.

«Мы считаем, что книжный рынок „Петровка“ — это целый культурный пласт, культовое место, которое выполняет важную социальную и культурную функции, чего нельзя сказать о ТРЦ, коих в Киеве не счесть», — заключил Трубицин.

Отметим, что на данный момент в Оболонском районе Киева уже находятся такие крупные комплексы, как ТРЦ «Метрополис», Дивосвит ТРЦ «Караван», ТРЦ «Блокбастер», ТРЦ Dream Town, а также более мелкие заведения.

В тему: В начале 2011 года директор ООО «Книжный рынок» Виталий Правдивый заявил, что через 1,5-2 года на месте хозяйственного и части рядов книжного рынка появится крупный торгово-развлекательный центр «Петровка». При этом он пообещал сохранить территорию старого книжного рынка по ул. Вербовая, 21, с которой он начинался в 1997 году.

1 ноября 2012 года Киевсовет постановил снести книжный рынок у станции метро «Петровка» и построить на его месте многофункциональный торгово-развлекательный комплекс и паркинг.

Однако уже на следующий день продлил ООО «Книжный рынок» аренду земельного участка площадью 4,45 га на Петровке до ноября 2017 года.

3 октября 2019 года Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации издал приказ о разрешении на строительство здания не выше 9 этажей на ул. Вербовая, 21, 23 в Оболонском районе Киева на земельном участке площадью 0,9899 га.

Справка: Объединение «черных книготорговцев», которые впоследствии составили основу рынка «Петровка» изначально появилось в Киеве в 1989 г на ул. Фрунзе, возле нынешнего ночного клуба FreeДОМ. Официальный перенос рынка в район железнодорожного узла «Петровка» и одноименной станции метро состоялся 1 марта 1997 года.

С тех пор он стал одним из крупнейших в Украине и самым большим книжным рынком в Киеве, где можно найти книги любых жанров и областей знаний: от романов до профессиональной литературы узкого профиля. Кроме того, здесь можно найти широкий ассортимент аудио-видео продукции и программного обеспечения, которые зачастую нарушают авторские права, из-за чего в 2011 г «Петровка» вошла в американский перечень 17 пиратских рынков по продаже контрафактной продукции, наносящих наибольший ущерб интеллектуальным правам в мире.