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В Украине появилась схема зарабатывания денег на выпускниках

В Украине появилась схема зарабатывания денег на выпускниках

Главное: Неизвестные злоумышленники продают в соцсетях тетради с правильными ответами на тесты Внешнего независимого оценивания. При этом они используют символику и адреса электронной почты Украинского центра оценивания качества образования. В УЦОКО утверждают, что не имеют к этому никакого отношения, а все ответы являются неправильными, так как доступ к тестам ограничен.

Детали: Украинский центр оценивания качества образования предупреждает о мошенниках, которые в соцсетях продают якобы ответы на тесты Внешнего независимого оценивания. Как сообщает пресс-служба УЦОКО, за определенную плату злоумышленники предлагают выпускникам и их родителям приобрести «тетради сертификационных работ ВНО-2020» с ответами, уверяя в надежности и достоверности источника информации. Для подтверждения реальности этих ответов они идут на разных хитрости, вплоть до того, что присылают письма с якобы официального ящика ведомства и ставят его логотип на свой «сомнительный контент».

«Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО», — заявляют в пресс-службе, подчеркивая, что в УЦОКО создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения оценивания.

Работники Центра призывают выпускников и их родителей пользоваться только достоверными источниками информации и критически оценивать ситуацию.

В тему: 21 мая 2020 года Министерство образования опубликовало полный график проведения ВНО в этом году. В соответствии с ним основная сессия началась 25 июня с тестирования по математике.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в этом году выпускники школ имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в форме Внешнего независимого оценивания по собственному желанию.

Тэги: общество, мошенничество, образование, криминал, внешнее независимое оценивание, Украинский центр оценивания качества образования, новости Украины

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