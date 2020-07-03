Адвокат актера-убийцы Михаила Ефремова рассказал, чем занимается его клиент во время домашнего ареста

Главное: Адвокат актера Михаила Ефремова рассказал, чем тот занимается во время домашнего ареста. По его словам, у артиста обострились болячки.

Детали: Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, чем его клиент занимается во время домашнего ареста в своей московской квартире. Как цитируют юриста российские СМИ, «чувствует он себя сейчас нормально», но, при этом у него «обострились болячки».

Защитник добавил: «Состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит – спортивные каналы и те, где нет новостей».

Он также сказал, что «Михаилу Ефремову плохо, но он продолжает отказываться от медицинской помощи».

Ранее, 26 июня 2020 года, адвокат заявлял, что у Михаила Ефремова случился сердечный приступ.

Как известно, 8 июня 56-летний актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы. Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный артист вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada ‒ ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Сейчас актер находится под домашним арестом. Ему светит 12 лет лишения свободы.

В тему 30 июня 2020 года сообщалось, что в уголовном деле Михаила Ефремова появился новый потерпевший.

27 июня 2020 года стало известно, что Михаил Ефремов сделал важное политическое заявление.

22 июня 2020 года стало известно, сколько водки выпил Михаил Ефремов в день смертельного ДТП.