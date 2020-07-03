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Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса

Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса

Главное: Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус так и не проник в его страну. Главным фактором он назвал слаженность народа и партии.

Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил, почему в его стране нет коронавируса. Как цитирует его Центральное телеграфное агентство, по словам государственного руководителя, заразу в КНДР не допустили благодаря слаженности народа и ЦК Трудовой партии.

Сообщается, что Ким Чен Ын «конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию».

Также лидер КНДР сказал, что «горд достижениями, которые достигнуты благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии».

По официальным данным с начала пандемии коронавируса в Северной Корее никто не заболел страшной заразой.

Мы ранее сообщали, что в мае Ким Чен Ын появился на публике после трехнедельного отсутствия. Побывав на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон, он «живым примером» опроверг слухи о тяжелой болезни и даже смерти. Тогда слухи подогревал даже президент США Дональд Трамп. 

В тему 2 июля 2020 года сообщалось, что британские разработчики вакцины от COVID-19 предостерегли общественность от излишнего оптимизма в отношении этого средства. По их словам, вакцина уменьшит тяжесть симптомов, но не защитит от заражения коронавирусом.

2 июля 2020 года стало известно, что в мире сейчас разрабатывают 141 вакцину от коронавируса. Но ни одна из них еще не является «рабочей».

27 июня 2020 года также появилась новость, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

Тэги: здоровье, мир, КНДР, Ким Чен Ын, коронавирус

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