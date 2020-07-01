Налогоплательщики Донбасса заплатили в госбюджет почти 4 миллиарда гривен

В государственную казну Украины в течение 5 месяцев 2020 года налогоплательщики Донецкой области уплатили 3962,5 миллионов гривен налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, пишет From-ua.com.

Как сообщается, поступления выросли по большинству бюджетообразующих налогов. Так, налога на добавленную стоимость поступило на 168 млн грн, или на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года года. Его доля в общих поступлениях в казну составляет почти 30 процентов, всего НДС поступило 1,2 млрд гривен.

На 21,5 млн грн, или на 1,8% больше налога на доходы физических лиц оплатили налогоплательщики Донетчины в государственную казну за январь-май 2020 года. Доля налога на доходы физических лиц в общих поступлениях в государственный бюджет за этот период - 31,3 процента. Всего НДФЛ поступило в госбюджет в размере 1,2 миллиарда гривен.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, также значительно увеличились поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров.

"За 5 месяцев 2020 поступления этого налога увеличились в 7,5 раз по сравнению с прошлым 2019 годом, или на 31,3 миллиона гривен больше по сравнению с этим периодом Почти в 2 раза вырос и акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции), и на 7,8 миллионов гривен больше поступило акцизного налога в государственную казну", - отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, более 60 человек уже работают официально после запуска мобильного приложения #Legal_ZrPlat в Донецкой области.