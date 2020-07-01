«Конец эпохи бедности»: с сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине выросла на 74 грн

Главное: С сегодняшнего дня минимальная пенсия в Украине увеличилась на 74 грн и составляет 1712 грн. Ожидается, что повышенные пенсии граждане начнут получать уже с 4 июля.

Детали: Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года. Так, в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, минимальная пенсия увеличилась с 1638 грн до 1712 грн. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, размер повышения пенсии для каждого отдельного гражданина по результатам перерасчета будет зависеть от того, какие состав ляющие входят в пенсионную выплату, которая рассчитывается от прожиточного минимума.

Также увеличится размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров.

Кроме того, независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Отметим, что, по информации ПФУ, социальная пенсия также возрастет до 1712 грн.

Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме. Выплата пересчитанных пенсий начнет производиться уже с 4 июля.

В тему: В соответствии с Государственным бюджетом до конца 2020 года минимальная пенсия должна вырасти до 1769 грн.