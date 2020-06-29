Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 29 июня 2020

Главное: По состоянию на 8-30 29 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 144 917, смертей ‒ 501 879, а выздоровлений ‒ 5 140 248. В Украине же выявлено 42 982 инфицированных, зарегистрировано 1 129 смертей и 18 934 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 548 996 (смертей ‒ 125 803), Бразилии ‒ 1 344 143 (57 622), России ‒ 633 563 (9 060), Индии ‒ 548 318 (16 475), Великобритании ‒ 312 640 (43 634), Перу ‒ 279 419 (9 317), Чили ‒ 271 982 (5 509), Испании ‒ 248 770 (28 343), Италии ‒ 240 310 (34 738), Иране ‒ 222 669 (10 508), Мексике ‒ 216 852 (26 648), Пакистане ‒ 206 512 (4 167), Франции ‒ 199 476 (29 781), Турции ‒ 197 239 (5 097), Германии ‒ 194 693 (8 968), Саудовской Аравии ‒ 182 493 (1 551), ЮАР ‒ 138 134 (2 456), Бангладеш ‒ 137 787 (1 738), Канаде ‒ 105 193 (8 581), Катаре ‒ 94 413 (110), Колумбии ‒ 91 995 (3 256) и Китае ‒ 84 757 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что в США был установлен впечатляющий «рекорд» по числу суточных заражений коронавирусом.

А 26 июня 2020 года сообщалось, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.

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