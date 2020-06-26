«Слуги народа» решили лишить людей конституционных прав

Главное: Народные депутаты Украины зарегистрировали в ВРУ законопроект, согласно которому предлагается запретить людям сдавать свои квартиры без риелторов. За невыполнение данного условия светят серьезные штрафы.

Детали: В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект «О риелторской деятельности», которым хотят запретить покупать или арендовать недвижимость без риелторов. Большинство инициаторов законопроекта — депутаты «Слуги народа», сообщает «Голос».

Согласно законопроекту, каждую сделку риелторы должны будут вносить в новый сервис — Единую информационную базу. Незарегистрированные в базе риелторские договоры не будут считаться законными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

Кроме этого, риелтор будет проводить паспортизацию объектов. За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривен.

Сами риелторы будут обязаны пройти профподготвку и сдавать квалификационный экзамен. Будет создан Единый реестр риелторской деятельности.

За работу без риелторских свидетельств будут штрафовать от 8,5 до 17000 гривен с конфискацией прибыли. А за повторное нарушение штраф будет вдвое больше.

В ассоциации специалистов по недвижимости говорят, что этот законопроект несет существенные риски для рынка и имеет коррупционные признаки.

Кроме этого, в законопроекте видят ограничения прав граждан на распоряжение своей собственностью, гарантированные Конституцией.

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