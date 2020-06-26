Бари Алибасова упекли в психушку

Главное: В Москве в психиатрическую больницу госпитализировали Бари Алибасова. Связано это с нестабильным состоянием артиста на фоне принимаемых им препаратов.

Детали: Заслуженный артист России и продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, последние недели Алибасов проходил лечение в одной из клиник Москвы. Но сегодня, 26 июня, его увезли на скорой в психиатрическую больницу.

По имеющейся информации, причиной экстренной госпитализации является нестабильное состояние артиста на фоне принимаемых им препаратов.

В тему: В июне 2019 года Бари Алибасов серьезно пострадал, выпив средство для очистки труб. Позже его сын рассказал, как так вышло.