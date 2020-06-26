Ученые рассказали, как убить коронавирус за считанные секунды

Главное: Ученые заявили, что коронавирус можно уничтожить с помощью дальнего ультрафиолетового излучения. На это уйдет всего 25 секунд.

Детали: Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснили, что убить коронавирус можно всего за 25 секунд. Как цитирует их издание Biospace, это можно сделать с помощью дальнего ультрафиолетового излучения.

Как сообщается, исследователи обрабатывали зараженный коронавирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения, после чего оценивали скорость смерти патогена.

Оказалось, что, говорится в исследовании, «при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд».

Ученые говорят: «Энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт способна очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров».

Они напомнили, что «ультрафиолетовое излучение применяется как бактерицидное средство вот уже 40 лет и за это время ни один из сотен протестированных вирусов не смог выжить при таком воздействии».

Впрочем, они напомнили, что такое излучение опасно для человека.

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