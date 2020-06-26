У актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Главное: У актера-убийцы Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Об этом заявил его адвокат.

Детали: Адвокат актера-убийцы Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его клиента случился сердечный приступ. Его цитируют российские СМИ.

Он сообщил, что в минувший четверг, «близкие артиста хотели вызвать «скорую помощь», однако Михаил Ефремов остановил их».

Юрист также добавил, что «утром состояние актера немного улучшилось, однако проблемы с самочувствием вынудили его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня».

По словам адвоката, он обсуждал с актером и его супругой возможность обратиться к следователю с ходатайством о разрешении поехать на кладбище.

Также он сказал: «Михаил Ефремов находится в подавленном состоянии и очень переживает из-за произошедшего ДТП».

Как известно, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве: за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», ее водитель курьер Сергей Захаров скончался в реанимации.

В тему 22 июня 2020 года стало известно, сколько водки выпил Ефремов в день смертельного ДТП.

22 июня 2020 года сообщалось, что в деле актера-убийцы Михаила Ефремова неожиданно появился «украинский след».