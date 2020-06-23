Митрополит Августин назвал «похоронами чести украинцев» реакцию патриотов на осквернение «Родины-матери» флагом ЛГБТ

Главное: Запуск дрона с символикой ЛГБТ к монументу, посвященному памяти погибших воинов, потенциально провоцирует противостояние в стране. Об этом заявил митрополит УПЦ Августин.

Детали: В Киеве накануне дня скорбной даты — 79-летия со дня начала войны, неизвестные запустили дрон с флагом сексуальных меньшинств над памятником Родины Матери.



Как сообщает Центр информации УПЦ, по мнению главы отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополита Августина (Маркевича), это акт вандализма, который может спровоцировать новое противостояние в обществе.



«Это событие одного ряда с теми происшествиями, когда студенты жарили сосиски и яичницу на Вечном огне. Но тогда это было преступление глупой и „зелёной“ молодёжи, которая не понимает, что такое памятник героям войны. Но эти, которые надругались над памятником сейчас, они знают, что делают», — считает митрополит Августин.



Владыка отметил, что данный вопиющий факт надругательства над памятью погибших воинов прошёл незамеченным для патриотично настроенной украинской общественности.



«Почему наши патриоты, ратующие за национальную память и моральные ценности, промолчали? Это позор! И я думаю, что это так просто не пройдет. Реакция общества в той или иной форме обязательно будет. А люди, которые осквернили памятник в честь победы над фашизмом, потенциально провоцируют новое противостояние в нашей стране», — заявил архиерей.



По мнению митрополита Августина, «такие события уже перестают удивлять в наше смутное время, но то, что случилось 21 июня, вызывает даже не отвращение, а чувство присутствия на похоронах чести и достоинства украинцев».



«В День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, 22 июня, я молился за погибших воинов, тем более, что в моей семье много участников Второй мировой, некоторые из них не вернулись домой. Поэтому в этот день я всегда прошу у Бога упокоения для всех погибших невинных жертв войны, и, в первую очередь, тех, кто воевал за победу», — заключил митрополит Августин.



Как сообщалось в СМИ, 21 июня активисты ЛГБТ-сообщества запустили дрон с радужным флагом при помощи беспилотника над монументом «Родина-мать».

Событие приурочили к месячнику «КиевПрайда», который в этом году проходит в режиме онлайн.

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