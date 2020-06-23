В Минобразования готовы начать новый учебный год с 1 сентября. Впрочем, школы готовятся к «дистанционке»

Главное: Новый учебный год в украинских школах, скорее всего, начнется с 1 сентября. Студенты первых курсов отправятся в институты с 17 сентября.

Детали: Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования до возвращения детей в школы. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она выразила уверенность, что учебный год для школьников начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса с 17 сентября. Впрочем, окончательного решения Кабмина пока нет.

«Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение», — добавила она.

Впрочем, украинские школы всерьез готовятся начать новый учебный год дистанционно. То, что это может произойти, следует из документа «Краткосрочные приоритеты деятельности правительства». Понятно, что эпидситуацию на осень никто пока прогнозировать не берется, но негласно в школах уже строят планы, как начать и новый учебный год дистанционно.

В тему: В Минобразования, похоже, так полюбили дистанционное обучение, что планируют продлить такую практику и в новом учебном году. По словам и.о. министра образования Любомиры Мандзий, с сентября технологии дистанционного обучения будут использоваться в школах намного шире. Между тем большинство детей и их родителей, которые столкнулись с дистанционным обучением по-украински, оказались разочарованы качеством такого образования.