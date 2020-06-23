На российской антарктической станции произошел масштабный пожар

Главное: В Антарктиде горела российская станция «Мирный». Огонь нанес ей существенные повреждения.

Детали: Ближе к вечеру понедельника, 22 июня, на российской антарктической станции «Мирный» произошел большой пожар. О нем сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Известно, что никто не погиб и не пострадал, однако пламя повредило оборудование и постройки.

На момент ЧП там находились 23 человека. Сейчас с ними налажена связь.

Сообщается, что тут выгорели метеокабинет «Дома Радио», кабинет аэрологии, лаборатория Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

В тему 31 января 2020 года сообщалось, что ученые совершили поход к самому древнему льду на планете.

18 октября 2019 года появилась новость, что ученые бьют тревогу по поводу уровня радиации в Антарктиде.