Коронавирусная ситуация в Украине снова ухудшается. Данные на утро 23 июня

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 833 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано более 38 тысяч случаев заражения.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 23 июня, в Украине зафиксировали 833 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Совет нацбезопасности и обороны.

Как отмечается, больше всего случаев зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

При этом выздоровели за минувшие сутки 314 человек, 23 умерли.

Всего с начала пандемии заразились уже более 38 тысяч человек. Сейчас по числу зараженных лидирует Киев (4429 случаев), в Черновицкой области на 10 случаев меньше — 4419.

В тему: По состоянию на утро 22 июня в Украине был зафиксирован 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это был уже третий день, когда ситуация в Украине улучшалась.