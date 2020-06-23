Погода на выходные: украинцев ждет приятный сюрприз

Главное: В ближайшие выходные дожди в Украине должны стихнуть. Будет тепло.

Детали: Дожди, которые поливают Украину последние дни, стихнут к выходным. Гидрометцентр дал прогноз погоды на 27-28 июня.

Синоптики говорят, что грозовые ливни возможны лишь на западе страны. На остальной территории Украины будет сухо.

Воздух днем прогреется до 23-31 градуса, а ночью будет плюс 13-20.

В Киеве ожидается малооблачная погода: днем будет 27-29 тепла, а ночью плюс 15-17.

Карта погоды в Украине:

В тему 22 июня 2020 года синоптики предупредили: первую половину недели Украину будут поливать грозовые дожди.