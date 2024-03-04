Александр Вучич

Сейчас упоминают западные войска в Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет – это произойдет, везде будет плохая ситуация.
Источник: Novosti.rs
Сейчас упоминают западные войска в Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет – это произойдет, везде будет плохая ситуация.
Источник: Novosti.rs
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