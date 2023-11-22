Владимир Зеленский

Я готов. Если у него (бывшего президента США Дональда Трампа) есть очень конкретный мирный план, он может поделиться им со мной.
Источник: Fox News
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