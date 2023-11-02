Игорь Клименко

Жесткие бои на фронтах: украинцам рассказали, что и где происходит

Представители Байдена и Си Цзиньпина договорились о новой встрече глав государств

В Полтавской области молния убила молодого парня на байдарке

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

В Украине серьезно вырос спрос на валюту

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

02.11.23 11:23

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

02.11.23 10:43

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

02.11.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 302 420 солдат

01.11.23 13:22

Крымский мост окутал густой дым

01.11.23 12:48

Более 400 тысяч жителей Донбасса оккупанты подвергли «фильтрации»

01.11.23 10:32

Усик и Фьюри не встретятся в ринге 23 декабря

01.11.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 301 490 солдат

31.10.23 18:23

Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

31.10.23 15:37

Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

31.10.23 13:18

В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов