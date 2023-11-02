Игорь Клименко

Проблема с оружием у нас будет, мы это прекрасно понимаем.
Источник: «Українські новини»
Проблема с оружием у нас будет, мы это прекрасно понимаем.
Источник: «Українські новини»
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