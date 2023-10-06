Януш Войцеховский

Ситуация на рынке стабилизировалась, экспорт зерна из Украины значительно увеличился, то есть экспорт улучшился, поскольку исчезла спекулятивная пограничная торговля и начался нормальный транзит через эти страны.
Источник: pap.pl
Ситуация на рынке стабилизировалась, экспорт зерна из Украины значительно увеличился, то есть экспорт улучшился, поскольку исчезла спекулятивная пограничная торговля и начался нормальный транзит через эти страны.
Источник: pap.pl
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