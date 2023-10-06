Януш Войцеховский

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку

В сборную Украины на матчи отбора к Евро-2024 вызван еще один игрок

Маск рассказал, когда его космический корабль полетит на Марс

Белый дом хочет организовать очередную встречу Байдена и Си Цзиньпина, — WP

Известный рэпер опозорился на видео

Группа экспертов ООН отправилась в село Гроза на Харьковщине

Распродажа «Динамо» зимой может продолжиться

Управляемая гибкость: что будет с курсом гривны?

ВРУ увеличила расходы на оборону более чем на 300 млрд гривен

06.10.23 16:16

ВРУ увеличила расходы на оборону более чем на 300 млрд гривен

06.10.23 14:25

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку

06.10.23 13:13

Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023

06.10.23 13:13

Электронные повестки в Украине и блокировка банковских счетов уклонистов могут стать реальностью

06.10.23 12:44

Всемирный банк улучшил прогноз для Украины

06.10.23 10:32

Пригожин и Уткин подорвали себя сами, — Путин

06.10.23 10:27

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 281 090 солдат

06.10.23 09:55

Германия готовит для Украины дополнительную систему ПВО Patriot

06.10.23 09:50

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: погибли 15% жителей села

06.10.23 09:21

Путин лицемерно заявил, что Россия не начинала войну в Украине