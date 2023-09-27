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Фразы > Виталий Кличко

Виталий Кличко

Автор: мэр Киева
27.09.23 20:21
90
Виталий Кличко

Я не готов умирать за Украину, я готов жить ради Украины. Это на много сложнее, чем просто умереть!

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