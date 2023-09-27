Виталий Кличко

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Я не готов умирать за Украину, я готов жить ради Украины. Это на много сложнее, чем просто умереть!
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