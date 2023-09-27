Денис Шмыгаль

Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее.
Источник: пресс-служба правительства
Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее.
Источник: пресс-служба правительства
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