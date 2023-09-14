Андрей Пышный

Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины, — ЕП

В Украине без электричества остаются 430 населенных пунктов

Американские ученые назвали главный фактор, который может привести к инсульту

С начала войны ООН помогла с убежищем 1,6 млн украинцев

Мумии инопланетян из Перу привезли в мексиканский парламент

Учетную ставку в Украине снизили на 2%

Жительница Вьетнама заявила, что не спит уже одиннадцать лет

14.09.23 14:59

ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова

14.09.23 11:23

В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ

14.09.23 09:36

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть

14.09.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат

13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ

13.09.23 13:22

Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

13.09.23 11:11

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области

13.09.23 09:53

В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине

13.09.23 09:45

В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля

13.09.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат