Андрей Пышный

Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан.
Источник: брифинг
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