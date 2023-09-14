Гвидо Крозетто

В Украине запретили пересылать по почте ряд предметов

В Европарламенте произошло кое-что курьезное

Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ

США передадут Украине еще один крупный грант

На популярном египетском курорте акула снова напала на человека

Оксана Магера, Ирина Пиляева и Екатерина Чувашова: девушкам запретили участвовать в Конкурсе «Мисс Украина»

ВСУ продолжают оттеснять россиян от левого берега Днепра

Еврейский Новый год: в Умань прибыло около 22 тысяч хасидов

Лукашенко должен отвечать за агрессию против Украины, — ЕП

14.09.23 11:23

В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ

14.09.23 09:36

Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть

14.09.23 09:34

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат

13.09.23 16:16

ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ

13.09.23 13:22

Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины

13.09.23 11:11

Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области

13.09.23 09:53

В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света в Украине

13.09.23 09:45

В севастопольской бухте неизвестные ракеты поразили два российских корабля

13.09.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 350 солдат

12.09.23 15:51

Путин назвал условие для ведения диалога с Украиной