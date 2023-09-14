Гвидо Крозетто

Я надеюсь, что в течение следующих семи или восьми месяцев будет предпринята попытка завершения войны в Украине.
Источник: la Repubblica
Я надеюсь, что в течение следующих семи или восьми месяцев будет предпринята попытка завершения войны в Украине.
Источник: la Repubblica
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