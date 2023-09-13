Николя Саркози

Есть два пути закончить войну (в Украине). Уничтожить друг друга – но я предупреждаю, что нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну. Либо дипломатические переговоры
Источник: BFMTV
Есть два пути закончить войну (в Украине). Уничтожить друг друга – но я предупреждаю, что нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну. Либо дипломатические переговоры
Источник: BFMTV
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