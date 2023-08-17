Йенс Столтенберг

Мы не видели никаких изменений в их (российских) ядерных силах, которые заставили бы нас изменить наши силы и способ их организации. До сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны.
Источник: Dagbladet TV
Мы не видели никаких изменений в их (российских) ядерных силах, которые заставили бы нас изменить наши силы и способ их организации. До сих пор мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны.
Источник: Dagbladet TV
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