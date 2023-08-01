Дональд Трамп

Украина была полностью разорена. Неисчислимое количество людей было убито. И мы вполне можем закончить Третьей мировой войной.
Источник: Newsweek
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