Дональд Трамп

Нашествие медуз в России привело к массовой госпитализации людей

В РФ заявили об атаке морских дронов на корабли ЧФ

Трамп написал статью, где затронул тему войны в Украине

Синоптик намекнула, что в следующем году погода будет адской

Три иностранных корабля зашли в украинский порт. Несмотря на блокаду со стороны РФ

Жуткое ДТП в Ровенской области: погибли три человека, в том числе ребенок

01.08.23 10:12

В РФ заявили об атаке морских дронов на корабли ЧФ

01.08.23 09:43

Москву снова атаковали неизвестные беспилотники

01.08.23 08:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 690 солдат

31.07.23 16:36

Рождаемость в Украине в 2023 году снизилась почти на треть

31.07.23 12:55

В Саудовской Аравии грядут мирные переговоры по Украине

31.07.23 11:16

В центре Донецка прогремели взрывы. Горят автомобили

31.07.23 10:47

Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Кривом Роге

31.07.23 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 246 190 солдат

30.07.23 21:29

Екатерина Садурская из Харькова установила мировой рекорд по подводному погружению

28.07.23 15:29

В Украине официально перенесли Рождество и ряд других праздников