Владимир Зеленский

Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс (НАТО). Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления.
Источник: Telegram
Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс (НАТО). Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления.
Источник: Telegram
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