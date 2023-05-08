Кирилл Буданов

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В США озвучили шокирующую цифру потерь россиян под Бахмутом

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Ядерный удар по Украине и ракетный удар по ряду админзданий в Киеве планирует РФ, - утверждает Гулагу.нет

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Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: названы самые популярные марки

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