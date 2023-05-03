Могенс Йенсен

На Одесщине шторм вынес на берег моря опасную штуковину

Уровень воды в Киеве медленно, но верно растет

В Херсоне на трое суток введут комендантский час

США знают, когда Украина перейдет к контрнаступлению, — Блинкен

В ПАСЕ заявили о проблемах со свободой слова в Европе

Стало известно, сколько нефтебаз разрушили оккупанты в Украине

03.05.23 12:22

Зеленский запретил салюты, шумные ремонтные работы и ночную музыку

03.05.23 11:13

В Минздраве рассказали о смертности от коронавируса в Украине

03.05.23 10:21

Украина признала российский режим «рашизмом»

03.05.23 09:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 940 солдат

03.05.23 09:35

В российском порту недалеко от Крыма загорелась нефтебаза

03.05.23 09:19

В Брянской области под откос пустили очередной поезд с нефтепродуктами

02.05.23 16:07

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней

02.05.23 11:51

В Украине могут снова продлить военное положение и мобилизацию

02.05.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 191 420 солдат

02.05.23 08:45

1 мая ВСУ нанесли россиянам серьезный урон: уничтожены склады, ЗРК и БПЛА