Дональд Трамп

Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия.
Источник: Full Send Podcast
Они рассуждают о глобальном потеплении. Это глупо и нам нужно избавиться от ядерного оружия.
Источник: Full Send Podcast
Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ
Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн
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Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат
Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн
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Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, — Столтенберг
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Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев
По состоянию на 2023 год население Украины составляет 36,7 млн человек, - ООН
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 184 420 солдат
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