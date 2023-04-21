Дональд Трамп

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат

Россия начала экспериментировать с тактикой атак Украины дронами

Появились подробности атаки России дронами на Винницкую и Полтавскую области

Трамп заявил, что США сами «подстегнули» Россию начать войну в Украине

В НАТО вновь подтвердили, что готовы принять Украину в Альянс

Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн

Появилось видео мощного взрыва в Белгороде в результате авиаудара ВС РФ

21.04.23 11:36

Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн

21.04.23 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 185 050 солдат

20.04.23 16:24

Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным, — Столтенберг

20.04.23 15:19

Оккупанты планируют украсть более 26 тысяч украинских детей

20.04.23 13:43

Метеорит над Киевом: Госкосмос Украины подтверждает версию падения космического тела

20.04.23 12:11

Генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев

20.04.23 11:49

По состоянию на 2023 год население Украины составляет 36,7 млн человек, - ООН

20.04.23 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 184 420 солдат

20.04.23 07:32

Под Киевом упал метеорит. NASA опровергает версию рухнувшего спутника

20.04.23 07:13

Метеорит или спутник: под Киевом упал НЛО