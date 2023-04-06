Андрей Мельник

Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер.
Источник: РБК-Украина
Вместо того чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер.
Источник: РБК-Украина
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