Роберт Хабек

Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась.
Источник: Die Welt
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