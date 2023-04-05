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Фразы > Роберт Хабек

Роберт Хабек

Автор: вице-канцлер и министр экономики Германии
05.04.23 12:35
103
Роберт Хабек

Мы не должны становиться участниками войны. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась.

Источник: Die Welt

Тэги: Германия, Украина, Россия, мир, политика, война

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